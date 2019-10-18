來自全國各高中職餐飲旅遊觀光科14校64位選手今天在「2019正修盃全國咖啡Barista賽」同台競技，許多第一次參賽的選手，緊張得手臂僵硬，打奶泡及拉花最具挑戰性，選手無不使出混身解數煮出兼具口感與美感的咖啡；正修科大校長龔瑞璋勉勵參賽選手以多元、開放、創新學習概念，將咖啡運用不同烹煮技巧，調製出美味、健康、吸引人的迷人咖啡。

經過一番激烈競爭，亞洲餐旅黃筱雅勇奪第一名，獲獎金5000元；第二名三民家商陳春熙，獎金3000元；第三名恆春工商潘昶佑，獎金2000元。

來自台南高商觀光事業科二年級的參賽選手吳珮瑄說，調製咖啡多為技術性，服務過程是最難的，要克服壓力和緊張感，經由老師指導和不斷的練習，讓她變得不怯場，流程也順利許多，很感謝正修科大提供這麼好的場所讓來全國各地選手有互相交流的舞台。

正修科大餐飲管理系今天舉辦「2019正修盃全國咖啡Barista競賽」，透過比賽讓觀光餐飲學生有一處技藝交流的平台，賽事今年邁入第5年，參賽學校包括有中山工商、樹德家商、鳳山商工、南英商工、家齊高中等14所高中職校64位餐飲旅遊觀光科選手。

參賽選手規定在12分鐘完成調製2杯咖啡牛奶，只見各個選手熟練的裝粉、填壓、清理氣棒，身手乾淨俐落，頗具職業水準，一旁觀戰的同學無不摒氣凝神默默的為他們加油，希望過程不要出錯。

咖啡評分嚴格，選手在前置與準備中，可試萃咖啡但禁止調整磨豆機刻度，若準備時間太繁雜或試萃次數過多造成超時，技術評分表將被扣分，一位選手出2杯咖啡牛奶，拉花圖形一致性對分數會有影響，出杯過程須帶上說明，評審也會注意出杯後對吧檯的清潔善後，須完成服務茶水，製作2杯相同的牛奶咖啡供評審評分。

今年特別加重出杯說明的評分比重，選手若能說明清晰，對分數將有更多的幫助，而出杯過程中的服勤與顧客觀注力也會對評分有所影響。

許多參賽選手說，本身對烹調咖啡有興趣，製作起來也就更順手了，打奶泡則比較難，粗細不好掌握，整體表現還算滿意。

本次競賽邀請到2015世界咖啡拉花大賽(WCE)季軍暨2019 Nespresso 品牌大使林奐、精品咖啡協會(SCA)課程認證考官鍾文軒、九杯精品咖啡公司高維志講師、咖啡吧台創業規劃輔導及咖啡課程專業講師王琴理、尚品咖啡食品公司蘇哲民副理及譚柏健主任等六位咖啡專家擔任專業評審。競賽活動則邀請到咖啡達人，2019世界盃拉花大賽台灣選拔賽第一名的陳顥元演講。

(中時 )