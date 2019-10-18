副總統陳建仁參觀亞太循環經濟論壇展場，論壇實踐循環經濟概念以佈置展場的雙透布，轉換為論壇系列筆袋、零錢包；圖左至右為經濟部次長曾文生、環保署副署長沈志修、循環台灣基金會董事長黃育徵、副總統陳建仁、亞太循環基金會執行長陳惠琳、有春文化創辦人賴懿容、台創中心組長吳於軒。（循環台灣基金會提供／柯宗緯高雄傳真）

副總統陳建仁參觀亞太循環經濟論壇展場，副總統所坐之座椅為高雄在地實踐廢棄物價值再造的品牌「廢物救星」所設計，使用棄置浴缸所做的椅子。圖左至右為循環台灣基金會董事長黃育徵、副總統陳建仁、廢物救星創辦人楊大廣。​（循環台灣基金會提供／柯宗緯高雄傳真）

循環台灣基金會主辦，經濟部、環保署指導，跨工研院、國營事業等多個企業、法人合作，落實政府政策，17日在高雄展覽館舉行「亞太循環經濟論壇」閉幕儀式。在副總統陳建仁見證下，由經濟部主導成立的「台灣循環經濟大聯盟 (Taiwan Circular Economy 100 ,TCE100)」宣示成立，要讓台灣不僅是全球供應鏈的要角，更誓言成為循環經濟的領頭羊國家。

「台灣循環經濟大聯盟」成員包括台積電、南亞塑膠、宏遠興業、國際半導體產業協會(SEMI)、工研院等來自各領域產、官、學、研共有超過百位以上的菁英楷模，為促進產業循環共生及轉型，持續強化國際競爭力，有效推進循環經濟模式而匯聚於此。

宣示大會上承諾共同推動下列事項：一、從自身做起，實踐企業內循環：提升企業能資源使用效率，開發關鍵材料技術，設計可循環利用產品，發展創新商業模式。二、擴大企業間能資源合作：打造能資源循環產業共生體系網絡，促成產業從供應鏈朝向供應網發展，擴大區域整合與跨域交流。三、合作打造資源循環系統：掌握與連結國內外動態需求，帶動生產與消費文化轉變，傳遞永續價值，形塑資源循環不息之新經濟發展模式。

陳建仁特別指出，「亞太循環經濟論壇」是台灣第一次具體展現推動循環經濟的階段性成果，聚集了國內外產、官、學、研等各領域實踐循環經濟之先鋒者一同共襄盛舉。

他提到，政府在 2016 年即著手推動「5＋2」產業創新計畫，這個「＋2」意即把「循環經濟」與「新農業」列為台灣國家轉型的關鍵策略。因為轉型循環經濟不但能提升傳統產業的競爭力，還會催生新的、區域型的產業，創造更多在地就業機會。因此，推動循環經濟，可以為我們年輕的下一代打造未來生活更好的基底。

經濟部次長曾文生指出，透過這次「亞太循環經濟論壇」匯聚各界能量，共同創建永續發展的美好未來生活。雖然已接近本次論壇尾聲，但是循環經濟的全球性風潮正席捲而來，看到產、官、學、研、社、媒各界參與循環經濟能量齊聚一堂，大家有志一同宣示推動循環經濟，相信在未來各界相互合作之下，能讓台灣循環經濟發展的更健全，成為全世界學習與借鏡的福爾摩沙。

工研院副院長彭裕民於論壇中表示，聯合國發佈了永續發展目標，實踐目標的具體行動之一「循環經濟」儼然成為國際重要的發展方式。以概念而言，循環經濟是個大的架構，企業得思考更務實的作法。

彭裕民說，工研院秉持著「只要一個轉念，就可以讓廢棄物有新價值」的想法，目前已規劃「循環材料驗證與媒合平台」，將融合事業廢棄物申報系統的資料為出發點，首先以納入油、電、糖、鋼鐵類的國營事業為主；在需求端則是以合法處理回收事業廢棄物的業者為主，這些業者獲取供給端的廢棄物之後，經過加工再處理，並經公正第三方驗證過，符合需求端的條件，才會完成媒合。

「亞太循環經濟論壇─新契機」在高雄展覽館舉行，此次論壇邀請到聯合國高層的權威講者英國、德國、丹麥、荷蘭、盧森堡、菲律賓、新加坡、中國與日本等18個國際講者、49家台灣實踐單位演講，並安排生物、紡織、金屬、塑膠、產業共生等五條循環經濟參訪路線，讓500位海內外的參與者能夠深入理解與交流，探討循環經濟趨勢下的新契機，找出適合亞太地區的循環路徑。

(中時 )