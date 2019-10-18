從小就跟在父親張尚裕身邊的張凱翔，在大伯（右起）、二伯鼓勵推派下，決定承擔責任，投入里長補選，接續父祖兩代為鄰里服務的責任。（謝瓊雲攝）

員林市三條里長張尚裕中秋節連假前夕，突然身體不適昏迷、送醫仍不治，年僅50歲引發各界惋惜，24歲長子張凱翔決定接棒投入補選；其實，張尚裕當年也因父親在里長任內病逝，因而接棒投入補選；近30年來，祖孫三代接力投入為鄰里服務。

張凱翔的爺爺張捷音曾任3屆鎮代、1屆里長，65歲那年抱病競選里長連任時，當選隔日就病逝；家中4兄弟家族會議後推舉當年35歲的老么張尚裕接棒補選，順利以比父親更高的得票數當選，去年底5合1大選，順利完成4連霸，不料還未滿一年就猝逝。

張凱翔高中讀餐飲科建教班、大學也是學餐旅管理系，除了曾到清境民宿實習，畢業後一直在員林市的餐廳當廚師，閒暇時就跑到黃昏市場幫擺攤賣冷凍火鍋料的母親送貨、顧攤，個性獨立，十分孝順。

張凱翔表示，「爸爸總是掛心里民服務，一直到自己忘記呼吸，但他走得很安詳。」父親為三條里爭取巷道側溝加蓋擴寬，在里內橡膠廠大火後，更率先爭取到巷弄加裝滅火器。

他說，有人質疑他太年輕，但他認為年輕不是包袱，反而是優勢；從小跟在身邊耳濡目染，在家族會議後，決定踩著父祖步伐前進，承擔守護三條里、為里民繼續服務的責任，讓爺爺、爸爸在天之靈以他為榮。

根據了解，有意投入補選的包括三條社區發展協會理事長陳進興、社區理事邱錦庭等；彰化縣選委會表示，三條里長遺缺依法須補選，有意參選者需在10月26日至28日員林市公所選務中心登記參選，11月30日舉行投票。

(中時 )