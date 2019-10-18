19名南韓學運組織「韓國大學生進步聯合」成員今天下午試圖以兩把梯子翻牆侵入美國駐韓大使官邸，抗議美國政府要求南韓將明年的防衛費分攤金調高5倍以上。

19名大學生試圖翻牆，最後17人成功入侵位於首爾鐘路區的美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris）官邸，南韓媒體Newsis報導，警方以違反「集會與示威法」為由，現場逮捕翻越圍牆侵入大使官邸的17名大學生。

這些南韓大學生手持黑底白字、寫有「要求增額5倍美軍支援經費的哈里斯，儘早離開這片土地」標語，站在官邸庭院及大堂上高呼「絕對反對（防衛）分攤金調漲」口號，抗議美國要求南韓增加駐韓美軍防衛費分攤金額。

南韓和美國今年2月10日簽署第10份防衛費分擔協定，根據協定，南韓承擔的費用較2018年增加8.2%，為1兆380億韓元（約9.23億美元），協定有效期為一年，南韓首度支付超過1兆韓元。

美國與南韓目前已就第11份防衛費分擔協定展開協商，南韓分攤的金額引發媒體關注，因為美方透過多種管道表達希望南韓調高分攤額至48億美元，相當於今年分攤額的5倍左右。

「韓國大學生進步聯合」負責人金漢聖（譯音）對Newsis記者表示，即將在夏威夷進行駐韓美軍防衛費分攤金磋商，哈里斯卻要求增額5倍，這是以南韓納稅人稅金分攤的，為了表示譴責和抗議，才進入了美國大使官邸。

位於首爾市政府對街古宮「大漢門」後方的美國駐韓大使官邸，是朝鮮王朝的古蹟之一，外觀傳統韓屋、內部西方式裝潢，一直是歷任美國駐韓大使使用。

(中央社)