成田杏子分享，曾在地上看過哆啦A夢圖樣的檳榔袋，感到相當有趣。(王寶兒攝)

成田杏子熱愛檳榔圖像設計，連名片也刻意仿造檳榔配色。(王寶兒攝)

大紅大綠的配色、鍍著一圈霓虹燈的招牌、基本款的字體，可說是檳榔攤最常見的「台式美學」。來自日本青森縣的藝術家成田杏子，回憶初見台灣檳榔攤的招牌設計，不禁大感震撼，「設計教科書上說不該做的，他們都做了！」便開始蒐集檳榔攤的「菁仔之旅」。

成田杏子表示，在日本並沒有看過檳榔，對於台灣街頭林立的檳榔攤，感到特別「在地」、「有台味」，檳榔攤大膽又奇特的設計，是她前所未見的，因而情有獨鍾，只要看到檳榔攤，便會在入店買飲料之餘，隨手紀錄招牌樣貌。

成田杏子透露，曾經在一間檳榔攤前，看到店員一邊包著檳榔、一邊直播的景象，讓她感到相當有趣。她也分享，「過去在日本，常常會覺得壓力很大，便喜歡四處旅遊，以前就很喜歡台灣，一年可以來六次，現在來台藝大唸視覺傳達系，覺得很棒。」

除了檳榔攤的攝影紀錄以外，成田杏子也蒐集了許多檳榔袋影像，將其集結成小小的影像記錄書，使用與檳榔袋一般的塑膠袋將其包裝，配色也刻意以鮮豔的紅、綠、黃，展現生猛台味。

成田杏子表示，檳榔袋的記錄是一種呼籲，「我常常會看到掉在地上的檳榔袋垃圾，只要看到我就會拍起來，雖然很多檳榔袋的設計也很可愛，但還是希望能夠讓大家不要亂丟垃圾。」

成田杏子的檳榔攝影集系列創作，現正於「草率季」展出。近年獨立出版蓬勃，藝術書的創作風氣漸漸興盛，來自多國、共上百位的藝術家一同在草率季齊聚，展現圖文創作的豐沛能量，也顯示出小誌刊物的創意無限。

草率季於10月18日開始，舉辦至10月20日，舉辦地點為松山文創園區。

(中時 )