第29屆亞洲棒球錦標賽今（18）晚的中華隊與南韓之戰，中華隊排出「快打部隊」，前段、後段棒次都是快腿，旅美大聯盟球星張育成搭配他的哥哥張進德，形成4、5連棒，希望快打與重炮能夠串連攻勢取勝。

中華隊對戰南韓的先發投手是陳仕朋，先發打序為第1棒楊振裕（右外野手）、2棒林子偉（二壘手）、3棒陳偉志（三壘手）、4棒張育成（游擊手）、5棒張進德（捕手）、6棒姜建銘（一壘手）、7棒廖俊凱（指定打擊）、8棒戴如量（左外野手）、9棒蔡智榆（中外野手）。

張育成也重回游擊守備區，他表示，有段時間沒有在比賽鎮守游擊，站上去突然感覺距離有點遠，今年在美國守游擊常常沒有球可接。不過，張育成認為守游擊沒有什麼困難。

張育成強調，今晚對上南韓一定要有安打，上一場對日本之戰，可能比賽氣氛太緊繃了，讓打擊的揮棒軌跡跑掉了，只有第一個打席因為看到日本投手投球的舉手動作碰到帽子，覺得很好笑而輕鬆揮擊，打擊感覺特別好。

(中時電子報)