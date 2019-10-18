鹿草鄉鹿東社區一年一度「埤頭堀涸魚文化季」將於19日在埤頭堀登場。（張毓翎攝）

5年前社區將廢棄豬舍改造為休憩據點。（張毓翎攝）

改建後的豬舍內部擺放許多傳統農器具，讓民眾憶起早期農家生活。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉鹿東社區擁有優美的人文生態環境，不僅有天然碑塘-埤頭堀，還有隱身在巷弄的公共相框藝術作品、紅磚厝閩式建築等，皆有獨特的故事及特色，此外，一年一度「埤頭堀涸魚文化季」將於19日登場，遊客當日參加渡筏體驗等活動外，也能走進鹿東社區傳統聚落中，感受到不一樣的農村氛圍及文化。

鹿東村長陳重安指出，2008年公所申請「埤頭堀文化生活圈計畫」爭取經費，以形塑鹿東生活圈意象，如今不僅復育成功的埤塘，也為庄頭帶來恬靜的農村情感，此外，社區結合土地人物呈現具地方特色的藝術感，設置「相框」裝置藝術，以活動式打造相框，讓遊客到此拍照玩趣味。

鹿東社區於19日舉辦涸魚文化季，共有16隊踴躍報名參加埤塘水上膠筏競渡，今年文化季主題是再現涸魚風采，舊名「埤頭」的鹿東社區，擁有近1公頃的「埤頭堀」水塘，每年舉行的「涸魚」，家戶都能分得鮮魚、田螺等魚貨加菜，不僅是在地傳統，也是村民最期待的日子。

陳重安表示，5年前社區將廢棄豬舍改造為休憩據點，內部擺放許多傳統農器具，讓民眾憶起早期農家生活，此外，鹿東社區已連續11年舉辦涸魚文化季，今年活動還有鹿草鄉內各所國小學童寫生畫畫比賽，讓大家在動靜之間，了解埤頭堀涸魚文化傳承的精神。

(中時 )