詐騙集團專門利用人頭電話門號進行電話詐騙，刑事局運用165反詐騙諮詢專線停斷話資料庫分析，發現詐騙人頭電話多為境外移工所申請，且集中在某些電信盤商，於是特別成立斷源專案，本月16日、17日發動北、中、南全國掃蕩不法通訊行行動，共查獲越南籍45歲銀姓男子等12名嫌犯，查扣2000多筆人頭門號。

警方調查，銀男等嫌多以民宅或商家做為掩護，雇用外籍配偶或移工擔任小蜜蜂，利用語言優勢在大賣場、醫院等熱門據點，招攬外籍移工申辦門號，然後再透過管道間接販售給詐騙集團使用，清查已經成功申辦百餘門人頭電話門號給詐騙集團使用，現場所查扣大量申辦中的易付卡，不排除也是要提供販售予詐騙集團使用，目前仍擴大追查中。

還有部分通訊行結合不法集團，進行辦門號換現金手法，先在報紙或網路上刊登「辦門號換現金」廣告吸收需錢孔急的民眾，再偽造繳款帳單，交由民眾前往電信公司門市或通信行以攜碼轉移方式辦理門號，並搭配專案取得iPhone等高價手機，得手後轉賣換取1萬7000左右現金。甚至發現部分通訊行將人頭門號，轉售給簡訊商，進行第三方支付或網路遊戲的身分認證，危害金融及電信秩序。

(中時 )