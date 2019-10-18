CATCHPLAY線上影音平台（CATCHPLAY ON DEMAND）代理多部電影、影集，並成功將台劇《我們與惡的距離》、《俗女養成記》推向國際，為提供觀眾更多元豐富的內容以及更符合消費者需求的線上影音服務，即日起全球同步更名為「CATCHPLAY+」。

CATCHPLAY執行長楊麗貞說：「CATCHPLAY+將啟動『內容與服務上的全面升級』，不只提供更多元、精彩的電影，還有許多為用戶精心挑選的台劇、英美影集與紀實影片等，此外，名人所推薦的影評分析與人性化的電影推薦，都將為用戶帶來更簡單、更貼近需求的娛樂服務。」

CATCHPLAY在2016年推出線上影音平台，並於台灣、新加坡及印尼市場同步上市，成為第一個進軍國際的台灣原生影音平台，透過此次品牌更名，也啟動了CATCHPLAY旗下娛樂服務包括院線發行、數位平台與電影頻道之間的整合，即日起，觀眾會在各個平台上看到更一致的CATCHPLAY品牌識別，除了代表推出的內容共有品質與特色保證，也提供更多不分線上線下的跨平台整合，讓好內容不限管道。

CATCHPLAY+將進一步跨入戲劇的投資與合製。（CATCHPLAY提供）

而線上影音平台CATCHPLAY+，甫更名就帶出亞洲市場總用戶數突破420萬的好消息，今年以來跨入戲劇領域成績不俗，除了獨家提供許多受歡迎的英美影集，更眼光獨到地推出《我們與惡的距離》、《俗女養成記》等優質台劇，並協助將這些台灣原創作品帶到國際上；而現在起，除了繼續擔負台劇國際推手的任務，也將進一步跨入戲劇的投資與合製，希望幫助台灣的創作能量再提升。

(中時 )