2019.10.18 嘉義縣▲嘉義縣社會局舉辦的「早療區域性服務成果分享與觀摩」活動現場有展示嘉基早療中心所製作的《擁抱慢慢猴》繪本。（張毓翎攝）

嘉義基督教醫院實行早期療育服務今年邁入第20年，服務嘉義縣超過8000位6歲以下的發展遲緩（障礙）兒童，嘉義縣社會局18日於永在食安大樓，與嘉基共同辦理「早療區域性服務成果分享與觀摩」，廣邀100多名學者及其他縣市早療服務單位進行交流，以建立更完善的跨地早療資源網絡。

今日嘉義縣副縣長吳容輝、嘉義基督教醫院副院長王新台等人也一同參與分享會；吳容輝指出，依據社會局所提供資料，陪伴遲緩兒的成長過程，會有25％的孩童得到良好改善，這過程相當不容易，多虧有這些優秀的社工師及醫療人員協助，也期盼社會能給予社工、慢飛天使更多鼓勵與支持。

嘉義縣政府委託嘉基醫院辦理「嘉義縣發展遲緩兒童早期療育服務計畫」，並成立「嘉義縣兒童發展通報轉介中心」；嘉基早療管理中心社工督導穆春香表示，其他縣市的早療服務多交由協會辦理，但嘉義地區為醫院承接，是因為嘉基不僅有成立聯合評估中心，在資源共享及整合度方面，相當優良，故當初縣府願意把這項重大任務交給嘉基運作。

嘉基早療管理中心主任姚淑芬說明，早期服務過程中不少慢飛天使的家長對於早療是拒絕，甚至會責備，但隨著社會進步，大眾對於遲緩兒的接納度及支持度也慢慢提升，若身旁有疑似這樣的遲緩兒童，務必把握黃金時期、接受服務，醫院及社服團體都是慢飛天使及家長的後盾。

(中時 )