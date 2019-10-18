嘉義縣政府為了發展「嘉義優鮮」品牌，決定把去年移撥給食藥署管理的「永在食安大樓」收回自營，內政部已於10月初同意廢除移撥，縣府未來不僅規畫農特產品展售及餐飲服務等，衛生、環保局檢驗單位也將相繼進駐，盼以此大樓為營運中心，作為永續「嘉義優鮮」品牌經營及推廣。

嘉義縣衛生局檢驗科長黃瑛指出，永在食安大樓於去年10月落成，由衛福部食藥署進駐運作，不過，為了打造出農、漁、牧的旗艦品牌，縣府已於去年底提出廢除移撥，上周獲得內政部同意，縣府計畫在1樓設置在地農產品展售平台及餐廳等，並交由農業處進行後續規畫，此外，衛生、環保局會在4至5樓增設實驗室。

前嘉義縣長張花冠任內，因應食安事件頻傳，欲籌建「食安大樓」，並獲得台塑集團捐資2億9000萬元興建，為表達感謝之意，紀念台塑創辦人王永在，故命名為「永在食安大樓」，目的是希望將食安大樓作為食品檢驗中心，重拾民眾對食材的信心，但由於營運成本太高，當初縣府便申請移撥給食藥署管理。

嘉義縣副縣長吳容輝表示，希望未來嘉義縣的農產品，能透過永在食安大樓認證後，賦予其品牌價值，再推銷到國內外市場，開拓屬於「嘉義優鮮」的品牌，目前大樓4至5樓正在施工中，俟完工後，會把檢驗器材移進，經過第三方機構認證後，實驗室預計2021年可正式運作。

(中時 )