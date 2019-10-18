台灣首府大學烘焙管理學系老師李又貞（右二）、餐旅系二年級同學岳文萱（左一）於第三屆國際青年創意美學競賽獲佳績，校長戴文雄（左二）感謝他們為校爭光。（劉秀芬攝）

台灣首府大學烘焙管理學系老師李又貞帶領餐旅系二年級同學岳文萱，日前參加「桃園市2019第三屆國際青年創意美學競賽」，在近兩百位選手較勁下，兩人分別在藝術翻糖展示組獲得金牌及創意料理烹飪主菜組佳作，校長戴文雄18日也親自嘉勉獲獎師生，鼓勵岳文萱下次拿下更好成績。

此次表賽李又貞率先報名藝術翻糖展示組競賽，岳文萱則在指導老師許煜忠鼓勵下，報名創意料理烹飪主菜組競賽。為能拿下好成績，兩人積極準備，李又貞以「藝妓」為主題的作品拿下藝術翻糖展示組金牌，岳文萱首次參賽也在創意料理烹飪主菜組拿下佳作，對她而言是莫大鼓勵，消息傳回學校師生都與有榮焉。

戴文雄得知李又貞及岳文萱師生獲獎時除第一時間給予賀喜外，也在她們返校後親自嘉勉她們，對她們為比賽辛苦準備表達慰問，同時也贈送選手及指導老師小禮物感謝他們為校爭光。

戴文雄表示，許煜忠老師不但有豐富的業界經驗及國內、外美食比賽經驗外，也是各大美食比賽爭聘的評審之一，鼓勵岳文萱繼續跟著許煜忠學習，積實務能量，一定可以讓廚藝進步，拿下更好成績。

(中時 )