鄭阿嬤日前寫信給藍營立委沈智慧，力挺「四維八德」重返校園。（立委沈智慧服務處提供／張妍溱台中傳真）

國民黨立委沈智慧日前於立法院質詢行政院長蘇貞昌，提「四維八德」作為學校共同校訓，行政院長蘇貞昌則回，「四尾、土龍、土蝨」、「桃園有八德」等語，2人對話影片在網路夯傳。80歲鄭阿嬤日前寫信給沈，力挺讓「四維八德」重返校園，讓下一代更有禮，更有道德觀。

鄭阿嬤在信中寫到，「當沈委員提出四維八德時，頓時像找到救星」，認為有教育意義。沈智慧信心大增，根據寄信地址找到阿嬤，兩人話家常，阿嬤激動說，等了那麼多年，終於等到有人為「四維八德」發聲，實在太感動。

立委沈智慧表示，鄭阿嬤在信上提到「找回中華民族五千年歷史文化，多年來的教改，徹底的失敗，分裂族群、失去真理」，肯定支持她在立法院提出「禮義廉恥掛回校園」主張，更希望讓國高中、小學恢復倫理道德品格教育、四維八德納入課綱，她允諾盡快完成。

針對蘇貞昌「四尾、土龍、土蝨」、「桃園有八德」說，沈智慧表示，「品德不分藍綠」，也不會「藍的小孩要孝順父母，綠的小孩不用孝順」等分別，真的不要用不屑、漠視、輕忽的態度，看待倫理道德和四維八德等傳統文化的智慧，真的很痛心。

(中時 )