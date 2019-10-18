斥資8.2億元打造的台中市海洋生態館，預計最快2022年正式營運，台中市議會交通地政委員會18日實地考察建設進度，議員質疑工程竟然還沒發包，難道還要拖到歷經第4位市長嗎？一拖10年的建設對觀光發展影響甚大。台中市觀旅局表示，目前辦理進度皆符合預定期程。

台中市府指出，台中市海洋生態館規畫設置一處水深9公尺、蓄水量700公噸，全台第二大大洋展示缸，目前場館主體建築已完工，將接續施作水族展示基本營運設施工程，並搭配促參O T廠商南仁湖集團海珹公司規畫5大展示主題。

市議員陳淑華表示，去年度追加2.5億元預算，至今工程竟都還沒發包，今年3月完成促參委外簽約，為何要拖到2022年中才營運？楊典忠說，海洋生態館已歷經3任市長，還要等到3年後才營運，若不小心延宕，又要拖到第4位市長嗎？未來營運效益該怎麼期待，每個市長口口聲聲重視海線觀光建設，希望也應要求重大建設施工進度與品質，一拖10年的建設，影響台中市觀光發展甚大。

觀旅局長林筱淇指出，追加2.5億元預算，經議會去年7月審議通過，惟附帶決議要求OT廠商確定後才能動支，市府與海珹4月正式簽約後，建設局續依法規辦理招商並於7月決標，後續公私協力積極展開各項作業，目前辦理進度皆符合預定期程，預計2021年1月將場館基礎設施設備工程完成，移交海珹接續辦理水族展示主題裝修工程，將於2022年下半年對外正式營運。

(中時 )