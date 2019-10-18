國家廣播文物館20日將展示前央廣法語節目主持人魏仕傑的創意畫作個展。（國家廣播文物館提供／張毓翎嘉義傳真）

國家廣播文物館20日將展示前央廣法語節目主持人魏仕傑的創意畫作個展。（國家廣播文物館提供／張毓翎嘉義傳真）

國家廣播文物館20日將展示前央廣法語節目主持人魏仕傑的創意畫作個展。（國家廣播文物館提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉縣民雄鄉有1600多位新住民，人口比例為縣內各鄉鎮之冠，因此，作為地方文物館的國家廣播文物館，為響應台灣文化日，將於20日舉辦「新」情拉力歐廣播暨異國風市集，當天除了邀請新住民展現異國歌舞等活動外，當天也展出來台旅居13年、前中央廣播電臺的法語節目主持人魏仕傑的創意畫作個展。

當天會有來自藏族和越南的新住民，穿著傳統服飾，展演自己國家的風情歌舞外，文物館現場也準備越南清燉牛肉河粉、咖哩雞肉河粉、青木瓜沙拉等特色小吃供民眾試吃嘗鮮，用舌尖感受不同國家的飲食文化。

此外，在廣播文物館的藝文走廊，也會展出來自法國、旅居台灣13年的魏仕傑之創意畫作個展，魏仕傑會至現場為民眾導覽解說各幅畫作，並分享他在台灣生活多年的文化體驗，其展出作品有「Arabesque慢藤花紋」及「Poucet de papier小拇指的紙景」等系列作品。

國家廣播文物館表示，中央廣播電台擁有14個語種節目，深受許多新住民朋友的喜愛，廣播節目能夠深入日常生活中，藉由央廣的廣播節目，串連來自不同國家的新住民，讓他們了解台灣的社會狀況，也藉由熟悉的母語廣播，紓解思鄉情懷，當日也有新住民朋友會分享收聽廣播的心得，希望藉由此活動，讓在地居民和新住民自在交流。

(中時 )