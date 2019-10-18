李沃耀、陳素蘭夫婦的再一次善舉，讓捐贈儀式的現場洋溢溫馨和關懷。（金門醫院提供／李金生金門傳真）

最新款輕便型主動脈氣球幫浦系統，讓後送台灣的急重症轉診病患，獲得更優質照謢的安全保障。（金門醫院提供／李金生金門傳真）

環遊國際旅行社董事長李沃耀、陳素蘭夫婦今（18）日捐贈金門醫院價值逾新台幣200萬元，最新款輕便型主動脈氣球幫浦系統，讓後送台灣的急重症轉診病患，獲得更優質照謢的安全保障。

旅台李沃耀、陳素蘭夫婦，平時樂善好施，長期投入公益服務，再一次回饋鄉親的善舉，感動無數的鄉親，也讓捐贈儀式的現場洋溢溫馨和關懷。

代表接受的侯重光院長指出，金門醫院醫療團隊近年致力於急重症照護，特別是冠心症的檢查與治療已完成約400例，雖然9成病患能達到醫療在地化的目標，但病情複雜與危急病患仍需轉診後送至台灣醫學中心。此次獲捐贈的新型主動脈氣球幫浦系統IABP，操作上更為輕便，在執行緊急空中轉送任務時，有助於第一線醫療同仁的作業。

李沃耀則表示，對於家鄉的醫療照護，他期勉自己能盡一分心力，此舉也只是一個起頭，希望拋磚引玉，有更多人加入愛鄉的行列。

他並透露4個月前，從李錫鑫副院長口中得知，金門醫院在急性心臟病照護，已取得相當好的成績，但在發展的階段需要許多儀器設備，例如原來的IABP主動脈內氣球幫浦重達50公斤，新型儀器則相對輕便許多，因此決定捐贈讓醫護人員更得心應手，一起來守護鄉親的健康。

(中時 )