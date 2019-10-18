童立安日前推出新專輯《The One》，18日舉辦同名音樂會，資深歌手于台煙及好友王晴、林智賢現身打氣，三人還帶了雞湯及雞腩佛為童立安補充體力，王晴現場餵食「雞腩佛」給童立安吃，令人聯想「以形補形」涵意，單身8年的童立安笑說：「最近工作超忙，恐怕沒機會用到！」問兩位女神誰是他理想型？童立安羞回：「如果結婚我選台煙姊，談戀愛時應該選王晴，每個階段不一樣。」

王晴今穿爆乳裝站台，好奇她與童立安年紀相仿，為何兩人不來電？王晴爆料說：「我把他當成姊妹，有時候我們一起去GAY吧，他都被GAY包圍，我們很擔心他被上下其手，還要保護他、幫他殺出一條血路。」一旁童立安聽到好友爆料，連忙解釋自己喜歡的是女生，只是現階段先衝刺事業。

于台煙難得現身力挺，童立安感動表示與前輩6月時在一個民歌表演的後台認識，彼此投緣且相談甚歡，讓他對於于台煙這位保養得宜的姊姊印象深刻，童立安說：「上次活動姊姊拉著我一個一個介紹，怕我被冷落，感覺超級溫暖！」

于台煙（左起）、童立安、王晴及林智賢同台合照。（星火映畫提供）

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