李明哲17日上黃暐瀚廣播節目，談他認識30年的姊夫。（黃暐瀚臉書）

李明哲18日也在臉書分享他上節目的片段。（李明哲臉書）

雲林縣議員、李佳芬胞弟李明哲17日接受資深媒體人黃暐瀚專訪談「你所不知道的韓國瑜」，閒話家常聊他認識30年的姊夫，引起廣大迴響，聽眾在黃暐瀚臉書留言希望還有續集，邀請韓市長上節目問他當選市長之後決定參選總統的心路歷程。

李明哲在訪談接受黃暐瀚提問與聽眾叩應，包括韓國瑜從立委卸任後的十多年在做甚麼？韓國瑜沒做完高雄市長就選總統、怎麼看待年輕人不喜歡韓國瑜的現狀？

李明哲說，韓國瑜第一次到家裡見父母時自己還在讀高中，父親對韓的第一眼印象是「這個不錯，不會暈車」，認為他見過世面，不會暈船。韓和大姊交往後才認識閩南人的世界，為了學台語，開車聽台語歌卡帶。

李明哲說，姊夫很愛家，喜歡跟小孩相處、看書和爬山，家人看電視他在看書，每天一定讀書，但他也是家裡的康樂股長；從立委卸任後驚覺一通電話都沒人找，體會人情冷暖，但關心時事、國事不脫節，每日早上第一件事是讀報紙。

關於總統大選如何降低年輕人的討厭度？李明哲認為年輕人熱血、熱情，自己大一時剛好發生六四天安門事件，也熱血沸騰覺得應該去大陸做點什麼，但不知道應該做什麼、或者說不知道怎麼做才是有效的作為；年輕人會在乎韓國瑜說話是否前後一致，但他也聽到更多基層的人說，之所以每個造勢場次都去，是因為他們拱他（韓）出來選的。

李明哲說，支持韓國瑜的長輩大多經歷民國七十幾年台灣經濟最好的狀態，看過台灣政治、經濟開放的改革，形形色色的政治人物都看過了，長輩為下一代擔心，知道用經驗來學習是需要成本的，但年輕人還沒有經過那些事情，對年輕人而言走到生命終點還很遠，他們比較在乎的是當下與相信自己。

他也認為，年輕人就是要去面對，年輕人應該是先想有勇氣的敢面對的人，現在的資訊都經過整理，大家都會自以為是理性的一方，不希望即刻被說服，與其說服他們接受，不如讓他們聽到或是看到平鋪直述完整的資訊。

黃暐瀚在臉書貼文他和訪談李明哲的youtube影片，聽眾留言「意猶未盡希望有下一次」、「希望邀韓市長上節目問他當選市長之後決定參選總統的心路歷程」、「謝謝正能量」、「我覺得李明哲真的很不錯，陳述想法有條不紊，清楚易懂，真的很接地氣！」

(中時 )