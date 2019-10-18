水利署也於教室外安排學童體驗及認識地層下陷監測井、GPS固定站等監測裝置。（錦湖國小提供／劉秀芬台南傳真）

水利署也於教室外安排學童體驗及認識地層下陷監測井、GPS固定站等監測裝置。（錦湖國小提供／劉秀芬台南傳真）

經濟部水利署為讓位於地層下陷區域的學童了解地層下陷的問題，18日邀萍蓬草兒童劇團前進北門錦湖國小，演出趣味的「水滴寶寶不見了－與水同行的幸福」兒童行動劇，生動活潑的演出讓小朋友在歡笑中了解建立愛護水資源與土地的概念。

經濟部水利署表示，台灣西南地區存在著地層下陷問題，因缺少地表水源，居民以抽取地下水的方式來供給民生、農業及工業用水，但長期超量抽取地下水使用造成嚴重的地層下陷。

為宣導地下水保育及地層下陷防治知識，水利署主動深入地方，進行為期2個月10場次的兒童行動劇巡演活動，希望透過輕鬆詼諧的劇情，讓地層下陷區的孩子，了解地層下陷的成因、現況及與自家生活環境的相關性，以宣導增進了解，進而認同防治措施。

除了劇團演出，水利署也於教室外安排體驗及認識地層下陷監測井、GPS固定站等監測裝置，讓學童可以簡單了解設備功用與效益，小朋友也好奇詢問各項設備的使用方式及原理。

錦湖國小校長周志強表示，地層下陷防治工作、正確的用水觀念及防陷知識應從小培養，透過戲劇演出，防治知識傳遞變得有趣易懂。

(中時 )