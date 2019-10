日女團「AKB48」為19日的台北演唱會來台,18日下午該團成員搭乘班機抵達台北松山機場,走一般通關。該團2005年成軍,歌迷苦等14年,終於盼到該團來台開唱。

台灣歌迷組成的上百人陣仗應援團在兩小時前就集合接機,準備各色橫幅迎接天團首度登台。約傍晚5點45分,成員們進入入境大廳時,歌迷們齊發「喔!」歡呼聲,讓周圍搭機乘客也好奇駐足。

該團前任總監督橫山由依在出發登機前手持護照自拍發文「要去台灣囉!」,她走在最隊伍前面,開心向持應援旗的歌迷揮手。歌迷們沒有推擠追趕,和成員們揮手互動,表現極佳秩序。

AKB48橫山由依台灣歌迷自製應援旗,發想「比台北101更耀眼」文句表達支持。(溫博鈞攝)

該團19日將在台北小巨蛋舉行《AKB48 in Taipei 2019 ~ Are You Ready For It?》演唱會,台灣子團「AKB48 TeamTP」也將同台演出。

(中時 )