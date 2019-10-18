現場民眾用手機燈海表達挺韓決心。（謝明俊攝）

（不斷更新 現場影片、照片）庶民起義，苗栗發酵，由韓粉主辦的大型挺韓大會，18日下午2點在苗栗市貓裏喵公園草坪登場，現場湧入近萬名鋼鐵韓粉共襄盛舉，國旗飄揚，韓粉齊聲高喊「韓國瑜凍蒜！」、「庶民選總統、總統選庶民」口號贊聲，韓夫人李佳芬原訂晚間6點到場，不過卻因行程耽誤，主辦單位表示，將延至晚間8點以後才會進場。

展現藍營大團結氣氛，包含前台北縣長周錫瑋、前縣長劉政鴻、縣長徐耀昌、議長鍾東錦，以及同黨各縣議員、基層民意代表都將到場站台，替2名黨提名立委候選人，山線徐志榮、海線陳超明，拉抬選舉氣勢，現場熱鬧無比。

現場一片登海挺韓國瑜。（謝明俊攝）

苗栗前後任現場到場相挺。（謝明俊攝）

逢挺韓大會舉辦，一旁就會聚集攤販成為「國瑜夜市」，苗栗也不意外，下午攤販陸續進駐、買氣超旺，韓粉殷殷期盼李佳芬到場造勢，主辦單位原定晚間6點大進場，後又改至6點半，眼見時間到，還沒見到李佳芬身影，主辦單位再向媒體透露，由於台南行程延誤，大概要晚間8點以後才會進場。

李佳芬到場時間一改再改，有來自竹南的韓粉表示，自己與朋友下午3點就搭計程車到場，但現場沒有準備飲用水、涼風陣陣吹拂，感到有些寒冷，大夥兒決定先去吃晚餐，還是期盼佳芬姐能夠親臨苗栗，與韓粉講講話。

李佳芬到場時間一改再改，部分民眾因為一大早來，決定先去吃飯再來與佳芬姊相會。（巫靜婷攝）

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