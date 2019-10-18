亞錦賽中華隊與中國大陸隊的對壘，中華隊派出亞運打「韓」「勝」手吳昇峰先發，期待比賽經驗豐的「怪」投壓下大陸隊的攻擊火力， 為中華隊爭取佳績。

吳昇峰指出，去年亞運對陳俊鵬、栾臣臣、羅錦駿有較深刻的印象，另外一位打者那闖在兩岸交流賽有交手過，最近他觀察那闖出棒變慢了，針對一半以上的大陸隊球員做好對戰心理準備，加上亞運有對戰經驗與前2天的比賽看了2、3遍影片，吳昇峰益熟悉對手。

吳昇峰加緊摸熟對手，他覺得在短期比賽，熟悉對手各有利弊，不一定穩贏，因為對手也對他有些了解，他也了解對方，在互相了解之下，只能在臨場上做出應變定勝負。

有過參加上屆在台灣的亞錦賽的經驗，吳昇峰說，2年前他還是一個不被注意、只埋伏在比賽後段的投手，這次有入選12強賽國手之故，所以關注度變大，自己卻出現一些壓力。

吳昇峰強調，對大陸之戰盡量投，能投多少算多少，希望減少其他投手上場，保留戰力在冠軍戰對付日本搶勝。

(中時電子報)