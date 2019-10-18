台南市議員蔡育輝拿出立委競爭對手賴惠員的貼布競選文宣，認為有違反衛生法規疑慮。（程炳璋攝）

台南市國民黨籍立委參選人蔡育輝將在第1選區槓上民進黨提名的賴惠員，他最近發現對手陣營將一款沒有標示成分、日期與生產來源的貼布當成文宣品，18日在議會質詢台南市衛生局長陳怡，認為有為反藥事法或健康食品管理法的嫌疑，台南市衛生局表示要認定成分後再確認責任歸屬。

蔡育輝在質詢時拿出一張夾有賴惠員競選文宣的貼布，向陳怡表示，他朋友的父親拿到這款文宣品後，回家貼完皮膚紅腫，像這種貼布沒有標示成分、公司與日期，逕自用來當文宣品，是否有違反法令嫌疑？

陳怡當場並未正面回答，稱要看貼布膏藥中的成分而定，若是藥品就屬於藥事法，是衛生局主管，若是保健品可能屬於健康食品管理法，責任單位改為經發局。

蔡育輝認為，發貼布當選舉文宣品不是不可以，但文宣品上連基本的製造日期、成分都沒有，卻在坊間隨意發送選民，要是民眾用了出問題誰要負責？況且賴惠員是醫師家庭，卻缺乏基本的衛教概念，如何對選民交代？

賴惠員18日保證這款貼布文宣品是大廠出品，安全沒有問題。

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(中時 )