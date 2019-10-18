私校改隸桃園市政府管轄後，對於解聘教師等並無相關規定，教師會18日直指教育局放任私校自行決定，侵害教師工作權，而市議員牛煦庭也為遭解僱的教師請命，學校表示，一切依照程序，而教育局則表示，資遣涉及教師工作權，要求就程序及實質要件進行審查，若教師認為不服，可向教師申訴評議委員會提出申訴。

「局長您知道這件事嗎？」3位私立高中遭資遣老師來到議會陳情，市議員牛煦庭指出，遭解聘其實共有4位，他們都是到校服務近20年的老師，最近被以粗糙、強暴的方式被違法資遣，要資遣老師必須是在「超額教師」的情形才能發動。

這3位老師則指出，他們有擔任行政職，被解除行政職後需上課時數增多，但校方卻遲遲不公布課表，等到開學，才恍然大悟學校另聘5位老師卻解聘他們。

牛煦庭認為，教育局給學校的核准資遣核定函只寫結論，照抄法條、而沒寫理由，對於高中科在教育法規上的專業真的非常失望，若這個資遣案就這樣過了，等於告訴全桃園的私校，歡迎COST DOWN，解僱隨意。

教育局表示，檢視教師資遣原因，是受少子化影響，學校資料處理科減班後僅剩高三1個班，經學校評估無其他適當工作可轉任，並經學校教師評審委員會審查通過，檢附相關佐證資料函報教育局，教師若認為不服，得向教師申訴評議委員會提出申訴，而對於議員及教師會意見，會再進行了解。

(中時 )