台南市衛生局呼籲，婦女朋友踴躍參加乳癌篩檢以提高涵蓋率，早期診斷早期治療，進而下降死亡率。（台南市衛生局提供，曹婷婷台南傳真）

乳癌高居我國女性癌症發生率第一位，台南乳癌死亡率更是六都最高，根據國健署統計2018年全國乳癌篩檢率39.9％，六都乳癌篩檢率以新北市45％最高，第二為桃園市42.4％，台南篩檢率39.5％，低於全國平均，高達近6成台南女性未接受乳房X光攝影檢查。

市議員林美燕質詢指出，台南乳癌死亡率最高，根據衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，台灣每年約1萬多名婦女被新診斷為乳癌，超過2000名婦女因乳癌死亡。其中，全國女性乳癌標準化死亡率為每10萬人口12人，台南為六都死亡率最高。

林美燕表示，統計資料顯示，近年來我國婦女乳癌發病年齡不斷下降，其中以40歲到49歲所占比例最高，要求台南市衛生局能將免費篩檢的受惠年齡降至40歲，並盡快增列多添購乳房攝影巡迴車，增加巡迴篩檢服務，以降低乳癌死亡率。

對此，衛生局指出，根據國民健康署資料顯示，接受乳癌篩檢可早期發現異常，有效降低30％乳癌死亡率，目前台南乳癌發生年齡中位數，從民國99年為52歲，上升至105年為54歲，顯示乳癌好發年齡層仍在50歲以上之民眾，國民健康署運用菸捐支應45歲-70歲婦女兩年一次免費乳癌篩檢政策，另針對高危險群(有2等親有乳癌家族史)女性更下修補助年齡層至40歲。

衛生局呼籲，乳癌死亡率下降需要「提升篩檢涵蓋率」及「篩檢陽性民眾積極確診治療」雙管齊下，目前台南乳癌篩檢陽性個案確診率為92.29％，篩檢涵蓋率僅40％，仍有近6成婦女朋友未接受乳房X光攝影檢查，為提高篩檢涵蓋率，目前有15間乳癌篩檢醫療院所(本年新增1間)，為補足醫療資源不足，也配合行動醫院、夜間乳房攝影設站、每月到點設站等方式，37區皆有服務提供，增加可近性。

(中時 )