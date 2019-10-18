台中市長盧秀燕18日在「降溫對策論壇」，提出運用「引風、增綠、留藍」三帖都市退燒藥，透過增加都市風廊及水域來引風、增加都市綠色覆蓋面積，將既有8條南北向水系，逐步從三面光河道改為透水河道，並擴大河岸綠帶，檢討河岸兩側風廊的建築管制，確保市區風廊暢通，成為招風引綠的廊道

盧秀燕表示，台中市為台灣第二大城市，人口數已達280萬人，透過「前店、後廠、自由港」發展經濟的同時，更要面對熱島效應問題，才能打造成低碳宜居的城市；台中市的人均綠地面積為每萬人享有9.92公頃，為六都第二、並積極改善都市空氣品質，留住藍天，緩解都市熱輻射影響。

此外，城市綠帶則是翡翠綠環，由數個園道、公園、校園空間組成結構環狀綠帶，如同為台中帶上翡翠項鍊，有效替城市降溫，更是民眾放鬆的最佳場域。

盧秀燕說，台中市今年公告《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，以容積獎勵建商做「垂直綠化」和「綠屋頂」，把地面失去的綠意從空中補回來，建商獲容積獎勵，也能回饋環保及市容，熱烈響應宜居建築。

市府祕書長黃崇典強調，台中市2014年已制定《台中市發展低碳城市自治條例》，導入低碳委員審議機制，營造「透水城市」及「海綿城市」的概念，已有1000多案朝向綠建築

、節能、風道規畫及降溫理念開發。

低碳辦公室執行長黃晴曉表示，氣候變遷令人擔心的不只是溫度升高，包括氣候急遽變化，帶來的風災、水災、旱災

，市府將低碳城市推動委員會升級，納入消防局及社會局，共同推動以強化氣候變遷的調適做法。

(中時 )