桃園機場第三航廈示意圖。圖／桃機公司提供

賴正鎰，本報資料照片／譚淑珍／台北傳真

遲遲無法招標出去的第三航廈，今天傳出交通部與桃園機場公司有意變更設計，拿掉13萬朵盛開花瓣的設計，甚至不排除解約。全國商總、觀光旅館公會理事長賴正鎰得知消息，相當不以為然。商總強烈反對解約或變更設計。

賴正鎰說，桃園機場是國家門面，不應該為了施工困難就要求國際競圖隨便改圖，他認為寧可延長工期、增加預算，也要做好國家百年大計，千萬不要省一些錢，提早完工，輕易改圖，這樣將會全功盡棄，建議政府應該要堅持到底。

桃機第三航廈建築由知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour＋Partners得標，設計在機場內融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象。興建經費在今年一月由747億元追加到789億元，仍在今年六月第三度流標。原因在於廠商多認為內側屋頂採流動造型鋁管，看上去彷彿天花板有十三萬朵盛開花瓣的設計，施工太過困難。交通部長林佳龍日前指示桃機請設計團隊重新修改設計圖，否則不排除解約。

賴正鎰舉例世界一流的新型機場，像是新加坡新的樟宜機場以「花園城市」為設計靈感，由國際知名建築師薩夫迪（Moshe Safdie）設計，其頂端位置將擁有世界級娛樂休閑景觀——星空花園（Canopy Park）及各項獨具匠心的遊樂設施與體驗，要讓乘客們完整體驗全球最佳機場。

而丹麥的哥本哈根國際機場第三航廈則是由丹麥國際大師Vilhelm Lauritzen建築事務所設計，外形像是飛機三角形機翼，主體由玻璃、鋼骨、花崗岩及鋁片所構成，挑高22米的大廳，讓自然光可自然流洩，明亮舒適。

剛啟用不久的北京大興國際機場的設計師是世界著名英國女建築大師扎哈·哈蒂設計的五指型放射狀的設計，她是知名古根漢博物館設計師，大興機場也算是她的遺作，其設計的航站樓屋頂中心有一個巨大六邊形天窗、六條條形天窗、八個氣泡窗相互連接，將機場內部變成一個大型光庭，被英國《衛報》評選為「新世界七大奇蹟」之首。

另外像是台中歌劇院也是採國際標，由日籍建築師伊東豐雄負責設計，雖然他的設計也因為獨特創新，所以在施工的工法上也因為過於艱難，致使流標六次，最終還是由台灣廠商麗明營造攬下工程，突破艱難而完成，被國際媒體譽為「世界九大新地標建築」。

賴正鎰指出，桃園機場是國家門面，第三航廈的設計雖然有施工難度，但應該要尊重國際標設計師的創作理念，不應該為了縮短工期，方便施工就任意要求設計團隊改圖，他認為政府的前瞻計畫幾千億都在花了，這種關於國家門面的經費，區區幾百億卻要省下來，商總堅決反對改圖或解約。

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