五月天「Mayday 2020 Just Rock It!!!“藍 | BLUE” 」演唱會今年底將在桃園國際棒球場舉行10場，日前20萬張門票開賣短短9分鐘全數售罄，五月天為感謝歌迷支持，特別於12/27（五）加開特別感謝場，門票將於10/26(六)上午10點、11點開賣。

此外，五月天此次演唱會所得也將捐出，提供台北市社會局日照常照車2輛、新北市社會局逗陣走專車10輛、桃園市社會局復康巴士5輛，演唱會亦將邀請弱勢團體朋友們，一同共襄盛舉。

(中時 )

#五月天