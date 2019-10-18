準備搶票！五月天年底演唱會宣布加場 開賣時間曝光 19:132019/10/18 中時 許政榆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 五月天年底演唱會宣布加場。（相信音樂提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 五月天「Mayday 2020 Just Rock It!!!“藍 | BLUE” 」演唱會今年底將在桃園國際棒球場舉行10場，日前20萬張門票開賣短短9分鐘全數售罄，五月天為感謝歌迷支持，特別於12/27（五）加開特別感謝場，門票將於10/26(六)上午10點、11點開賣。 此外，五月天此次演唱會所得也將捐出，提供台北市社會局日照常照車2輛、新北市社會局逗陣走專車10輛、桃園市社會局復康巴士5輛，演唱會亦將邀請弱勢團體朋友們，一同共襄盛舉。 (中時 ) #五月天 也許您會感興趣 推薦閱讀 蕭秉治入戲謝怪獸眼技 02:062019/10/18 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 老牌名嘴鄭佩芬何許人？起底她驚人背景 - 娛樂 廁所驚見絕版海報！林志玲褲子穿一半 袒胸大露八字奶 - 娛樂 葉元之節目一席話 竟讓黑韓名嘴想投韓了 - 娛樂 搭檔徐乃麟開節目 謝忻重拾主持棒露燦笑：我會好好珍惜 - 娛樂 常被傳婚變 林心如上節目自洩「真實家庭狀態」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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