歐洲聯盟（EU）成員國領袖今天任命前國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）為歐洲中央銀行（ECB）總裁，成為歐洲央行首位女性總裁。

歐盟成員國領袖今天在布魯塞爾的高峰會通過拉加德出任歐洲央行總裁人事案，她將自11月1日起接替現任總裁、義大利銀行家德拉吉（Mario Draghi），任期8年、不可連任。

拉加德出任歐洲央行總裁是由歐洲理事會今年7月在領袖峰會上提名，9月由歐洲議會投票通過，交由今天峰會正式任命。

歐洲中央銀行總部在德國法蘭克福，負責歐盟歐元區的金融及貨幣政策。

律師出身的拉加德曾任法國財政部長，辯才無礙加上英語流利，2008年成為歐洲因應金融危機的領袖人物。2011年她就任國際貨幣基金總裁，成為IMF歷史上首位女性總裁。2016年開始她第2個5年任期，獲提名歐洲央行總裁後，拉加德今年9月辭去IMF總裁。

拉加德曾承諾，出任歐洲央行總裁後會摒棄過多的技術官僚術語，讓公民、消費者，非貨幣政策專家都能理解歐洲央行政策。

(中央社)