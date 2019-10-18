台中市10月進入空汙季，市府嚴陣以待，強調「非常時期採非常手段」，若查獲違法汙染源，將改過去優先勸導方式，採「直接開罰、加重處罰」兩策略，嚇阻業者排放空汙，環保局表示，今年1至9月PM2.5平均值17微克，較去年同期下降2微克，空品不良天數31天，比去年同期減少13天，雙創歷年最低，打擊空汙有改善，絕不鬆懈。

環保局長吳志超說，空汙季期間，只要環保署監測空品不良（AQI＞100），提前要求前30大固定汙染源配合降載，未配合者優先聯合稽查；環保署監測空品不良（AQI＞150），強制前10大固定汙染源降載5％以上，未配合者開罰10萬元以上，捍衛民眾健康。

對移動與逸散汙染改善，市府獎勵、稽查雙管齊下，今年至8月底止，二行程機車共淘汰1萬5366輛，淘汰率16.4％，六都第一；加強稽查營建工地裸露及車行揚塵汙染，裁罰件數為往年的17倍；推廣紙錢集中燒服務，今年1至8月紙錢收運達3000多公噸，歷年同期最高。

市長盧秀燕推動「抬頭看藍天」運動，空品改善民眾最有感，但外界也質疑，是否今年台中雨量較多，空品較往年同期改善？

環保局駁斥，空汙改善雖與降雨洗除作用有關，依中央氣象局降雨資料，台中今年1至9月累計降雨天數105天，PM2.5降至17微克；反觀2016年同期降雨天數達127天，PM2.5仍飆高到21.4微克，顯見新市府上任後，要求中火加強降載減排等措施，有助實質改善空汙。

(中時 )