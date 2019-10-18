台中市政府勞工局全國首創「視障按摩據點評鑑機制」，針對視障按摩據點的環境、設備、清潔和服務創新等10大面向評分，督促業者自我改善經營模式，提升競爭力；今年再推出「視障摩法師，按摩集好禮」活動強化行銷，消費滿額可集點抽獎，吸引民眾支持優良視障按摩據點。「服務一級棒！」勞工局長吳威志多次化身「神祕客」前往據點消費，對於專業按摩與服務讚譽有加。

「視障摩法師，按摩集好禮」活動開跑至今獲得熱烈還迴響，在10月31日前至台中市優良視障按摩據點消費，單次消費滿200元可得1點，集滿10點可抽iPhone XS、Dyson空氣清淨機、SONY43吋液晶電視等好禮，多達150個獎項，總價值超過55萬元。

活動期間，吳威志多次化身「神祕客」前往優良視障按摩據點消費，他說，去按摩時，都沒被發現局長身分，視障按摩師的服務與技術都具備相當水準，服務過程令人滿意，身心靈都能得到放鬆。推薦民眾到把握機會到「台中市視障按摩服務網」預約按摩服務，用行動支持視障按摩師手藝，還能抽獎拿好禮！

(中時 )