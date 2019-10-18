加泰隆尼亞獨立運動示威者癱瘓巴塞隆納機場

長期以來困擾西班牙的加泰隆尼亞獨立運動近來趕搭香港示威熱潮，除模仿反送中示威者戴口罩防毒面具、撐雨傘、堵塞公共運輸外，甚至公然喊出「學習香港」並模仿其佔領機場的抗議方式，導致巴賽隆納機場百餘航班取消。而此種風潮也同樣影響了英國與澳大利亞環保運動人士，讓香港的反送中在抗議策略、群眾組織聯絡與裝備上成為全球政治與社會運動競相模仿的典範。

據《新浪網》報導，已有長期歷史的西班牙加泰隆尼亞獨立運動近期在許多場合公開喊出學習香港示威者的口號，並推廣香港示威者「be water」（似水無形）的戰術，戴蒙面口罩，以減少被捕的風險。在連續兩天成功佔領機場後，讓西方媒體與西班牙政府都極為驚訝香港示威運動的影響力。

加泰獨立運動組織號召群眾佔領機場，導致巴塞隆納機場百餘航班取消。西班牙政府與社會輿論都對這套香港的示威方式與效率大為震驚。（圖／美聯社）

報導說，不僅西班牙，英國的環保主義者也試圖學習香港示威者的戰術佔領機場，同樣在澳大利亞，也有一批環保主義者試圖模仿香港示威者採取行動。香港示威者的暴力方式有可能嫁接到西方社會廣泛存在的各種問題上，通過變異的方式逐漸引爆。加泰隆尼亞只是一個開始。

報導認為，在全球化時代，香港示威對其他國家的政治與社會運動人士形成的示範作用可能遠遠超出人們的想像，這才是香港示威影響力的真正擴散。

加泰隆尼亞獨立運動發動群眾佔領巴塞隆納機場，成功癱瘓機場運作。他們的口號是：「要做第二個香港」。（圖／新浪微博@胡錫進）

美國《石英》網路雜誌近期也發表題為《香港正向全球出口其抗議技巧》的文章稱，加泰羅尼亞示威者正在模仿香港抗議方式，其中包括戴蒙面口罩、防毒面具，以及利用雨傘等掩蓋身份等等。在前往巴賽隆納機場進行抗議途中，年輕人高喊「做第二個香港」的口號。

報導稱，加泰獨立運動除學習香港示威者「似水無形」戰術外，甚至還演繹出新形式「像海嘯一樣」（as a tsunami），甚至還有一個名為「海嘯民主」的組織，鼓動群眾以香港示威方式堵塞鐵公路，並前往佔領機場。最後有數千人佔領了航站樓以及航站外的馬路，導致至少100趟航班取消。佔領過程中「海嘯民主」組織與香港一樣通過Telegram通訊應用程式分發了約130個電子登機牌，讓示威者得以進入機場，他們也與香港一樣蒙面戴口罩，認為此舉「增強了加泰羅尼亞鬥爭的國際形象」。

報導還稱，數個星期以來，加泰羅尼亞激進主義者一直在仔細研究香港示威抗議的技巧，以期學習或複製相關技巧，同時還舉辦研究香港非暴力鬥爭經驗的論壇。一個激進組織說，香港抗議活動給了他們很大的啟發，雖然兩個社會有差異，但也能從香港學到很多東西。

大陸《環球時報》總編輯胡錫進在其微博上發文表示，「香港暴力示威的幽靈在歐洲徘徊，西方社會裡很多擁有不滿的群體都在努力從香港示威者的經驗中獲得啟迪。美國和歐盟應該鼓勵香港的「美麗風景線」在西方一道道呈現出來，那麼好的美景如果讓香港壟斷，太不公平了。」

(中時電子報)