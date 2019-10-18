彰化縣議會議長謝典林指出，國防預算金額龐大，與其買那麼多武器，不如把敬老和育兒津貼制度化。（黃國峰攝）

下午場「長期照護 資源整合」論壇，探討社會資源整合。（黃國峰攝）

彰化縣議會祕書長林裕修表示，議會辦理地方治理論壇，受到熱烈歡迎，專家、學者等精闢的與談，激盪火花 ，引領提升縣民更舒適、美好的生活環境，成為彰化縣議會值得驕傲的品牌。（黃國峰攝）

彰化縣議會舉辦地方治理論壇，18日聚焦「國際情勢 經濟發展」和「長期照護 資源整合」，吸引滿堂爆滿，議長謝典林也再次呼籲，應把敬老禮金和育兒津貼制度化，全國一致，預算應該放在對國人的照護、企業研究創新，讓島內更蓬勃發展。

今天論壇，特別邀請中華經濟研究院副院長王健全演講「美中貿易戰後的經濟情勢及政府／彰化產業的因應」分析在國際情勢下的台灣經濟情勢及彰化在地產業該如何面對變局、挑戰和轉型。

議長謝典林表示，在中美貿易大戰下，台灣轉單效應增加，但從許多面向觀察，景氣消費並不好，若金資回流不好好引導，湧入投資房地產，只會造成土地價格飆漲，年輕人創業，工廠再投資困難，台灣正處在中美問題上處在夾縫中，但和大陸仍有很高依存度。

謝典林指出，台灣老人化嚴重，生育率也下降到成國安問題，人口負成長，衝擊經濟，造成市場萎縮，國家應該把生育教養、老人照護、企業創新的問題，放在第一位，形成制度化照顧，不要讓各縣市舉債還發放敬老禮金、育兒津貼。

上午場「國際情勢 經濟發展」論壇，邀請彰化師範大學企業管理學系教授王信文、旭聚企業股份有限公司創辦人高光隆、台灣柏釧企業股份有限公司董事長黃錦章、彰化桂冠精品旅館謝榮聰董事長及縣議員林宗翰、黃俊源、賴澤民和彰化縣政府經濟暨綠能發展處劉玉平代理處長等，探討怎麼規劃完善產業發展與生活機能，吸引更多優秀的國內外企業與人才進駐，將彰化推向國際化的舞台。

下午場「長期照護 資源整合」論壇，邀請彰化縣衛生局葉彥伯局長、伊甸社會福利基金會何天元副執行長、國立中正大學社會福利學系暨研究所呂建德教授、康寧大學健康照護管理系詹浚煌教授，議員張春洋、莊陞漢、黃千宴等探討社會福利資源整合，落實弱勢團照顧和建構銀髮友善城等主要議題。

兩場論壇吸引大爆滿，更新增網路直播讓無法親臨現場的民眾也共同關心地方治理的議題，議會祕書長林裕修表示，透過公開討論，擘畫彰化治理藍圖，論壇已經成為彰化縣議會的品牌，提供視野和格局，激盪新的火花。

(中時 )