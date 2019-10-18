韓國瑜總統競選影片｜我現在要出征篇

國民黨總統參選人韓國瑜今日在官方頻道公布第一支競選影片「我現在要出征篇」。影片中，韓國瑜自唱的軍歌「我現在要出征」作為背景音樂，影片中出現各行各業、各種年齡層的庶民的影像圖，最後合拼成一張大圖，顯示韓國瑜代表庶民心願，參選2020大選。

(中時電子報)