卓榮泰挺雙鄭連任，笑讚鄭文燦像蟻后。（蔡依珍攝）

卓榮泰笑讚鄭文燦像蟻后。（蔡依珍攝）

卓榮泰挺雙鄭連任，笑讚鄭文燦像蟻后。（蔡依珍攝）

卓榮泰挺雙鄭連任，笑讚鄭文燦像蟻后。（蔡依珍攝）

卓榮泰挺雙鄭連任，笑讚鄭文燦像蟻后。（蔡依珍攝）

民進黨黨主席卓榮泰18日赴北桃園，力挺2位黨籍立委「雙鄭」鄭寶清、鄭運鵬爭取連任，他在螞蟻帝國時看見養了20年的蟻后肥肥的、很有生產力，笑言就像市長鄭文燦，致詞時也自承中央腳步比桃園慢，福利政策都走在前面，也感嘆近來黨內紛爭不斷，「大家政黨票投民進黨我就不會那麼辛苦了！」

立委鄭運鵬邀請青年分享創業心路歷程，其中紅遍全台的維大力汽水廣告主角、來自非洲剛果的伊馮，改行在桃園經營二手車進出口貿易，也受邀參加，卓榮泰笑說跑了26個選區，「第一次有剛果人叫我主席！」強調非洲也有民進黨部，呼籲伊馮號召鄉親為民進黨加油。

卓榮泰盛讚鄭運鵬在網路上被稱為「月月鳥」，是唯一能和青年網路連結最順暢的現任立委，他提到民進黨本屆提名10位從來沒有參選過的新人素人，將設立青年競選總部，希望鄭運鵬多幫助年輕人造勢，分享衝出網路血路的心得，增加青年與黨的對話。

卓也提到，鄭運鵬4年前從台北到桃園參選，證明只要有心投入就能獲得選民支持，他說46個現任立委是「衛冕者」，期許鄭「守住衛冕者防守線」，民進黨繼續國會過半，強調雖然現在蔡英文總統民調穩定，但不是絕對樂觀、不能鬆懈，他並舉香港為例，親中派議員占多數，民主派無法抗衡，民眾不得已才抗議，「1月11日走進投票所、就不用走上街頭！」

(中時 )