民進黨立委蘇震清不滿黨中央恐違背當初納入不分區安全名單承諾，昨揚言不排除退黨參選，民進黨主席卓榮泰今則怒回，「不要威脅黨中央」。對此，蘇震清晚間透過臉書發出聲明表示，對於主席認為他威脅黨中央的誤解願表達歉意，但也請主席秉持過去一視同仁的態度，以公正透明提名機制，對待所有從政黨員。

蘇震清指出，政治人物的聲譽清白如同生命，近一年不斷遭受特定人的抹黑，請主席理解政治人物奮力維持清譽的情緒，他對自己的清白有信心，絕對經得起司法檢驗，但需要的是一個公平公正程序。

蘇震清說，昨天只是要還原當時主席3次的親口承諾，以及府院黨因應高屏選區席次縮減，決定缺額由不分區席次來彌補的協調過程，他能理解卓榮泰希望提出的名單禁得起考驗，也已向主席報告，他願意以更高標準面對黨內質疑，主動請求廉政會立案調查，希望遏止這種惡質抹黑的文化。

蘇震清強調，相信主席作為黨的領導者，必會秉持過去一視同仁的態度，以公正透明提名機制，對待所有從政黨員。

(中時 )