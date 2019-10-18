台南市仁德區洪姓民眾因事業不順導致心情不佳，17日晚駕駛自小客車外出後，以Line向友人傳訊息表示要輕生，隨即失聯，台南市善化警分局大內分駐所員警獲報後分析其可能去向，終於在偏僻農路找到洪男，所幸未發生憾事，報案人前來分駐所將洪男帶回，頻向警方道謝。

大內分駐所所長謝憶文、警員郭中17日晚間執行巡邏勤務，19時50分許接獲第一分局東門派出所通報，民眾報案55歲住仁德區洪男因心情不佳，駕車外出後以Line傳訊息表示要輕生，手機也於17時30分關機。

警方查出洪男最後發話位置在大內區，謝憶文與警員郭中基立即以車辨系統查詢該車歷史紀錄並分析可能去向，發現該車於15時14分進入大內轄區後，沿南181線往北行駛經過大內營區，右轉進入石湖里新厝子聚落後即失去影像，同時又得知洪男老家位於新厝子，有可能返回老家，旋即趕往找尋未獲。

警方仍不放棄積極在附近偏僻農路找尋，大內巡守隊及里長也發動里民協尋，終於在19時50分在新厝子農路尋獲該車，員警上前查看發現洪男獨自坐於駕駛座內，渾身酒氣、意識清楚，詢問洪男身體健康狀況表示無礙，經檢視車內右前乘客座下有剩有半瓶高粱酒及1只鐵盆裝有木炭。

洪男表示因事業不順心情不佳，喝了高粱酒後想輕生，恰巧當時剛好有農民駕車經過，怕農民發現報警，趕緊以礦泉水澆熄木炭後就呆坐於車內，直到被警方尋獲，挽回一件憾事。

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