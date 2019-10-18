彰化縣政府勞工處今年已舉辦4場大型就業博覽會，媒合熱烈，為了協助企業缺工需求，11月9日在統一鹿港文創會館再加碼辦一場，超過36家廠商參與徵才，釋出700多個工作機會，當天還有早鳥限定送好禮給前500名求職者，成功投遞履歷者還可參加樂透機抽電子鍋等獎品。

勞工處長吳蘭梅表示，這次參與徵才廠商，包含科技業、服務業、製造業、食品業及保全業等，職缺包含工程師、儲備幹部、品管、技術員、行政、門市人員、司機、保全等多元化職缺，提供求職民眾多元的選擇，以發揮所長。

這次活動以「就業薪契機，職涯好幫手」為主題，規劃「就業探索專區」、「履歷健檢專區」、「面試情境體驗專區」及「時尚造型專區」等四大專區，「就業探索專區」，由取得全球職涯發展師國際證照之就業服務人員，提供專業職涯諮詢服務，協助求職者釐清自我性向及能力，讓求職者更進一步認識及肯定自我，提昇就業穩定性。

活動會場亦設置「就業業務宣導專區」、「勞工處FB粉絲團按讚區」等互動活動，另有勞動部中彰投分署「就業巡迴專車」、「國軍人才召募中心」、「海巡署中部分署」等單位參與設攤，詳情可上彰化縣政府網頁。

(中時 )