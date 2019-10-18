20191009中天新聞 年代主播、名嘴鄭佩芬又黑韓 李佳芬三度提告

國民黨中央考紀會昨（17日）再開鍘，對草協聯盟發起人李正皓及資深媒體人鄭佩芬做出開除黨籍的處分，消息一傳出，讓不少年紀較長的網友訝異「鄭佩芬這種資歷黨都敢動」、「開除鄭…不怕被爆更大的嗎」也令年輕網友更好奇鄭佩芬的來歷了。

氣質優雅且雍容華貴的資深媒體人鄭佩芬，被國民黨考紀會證實她長年以黨內高層人士自居，卻以不實的｢換連3.0｣言論在政論節目中詆毀黨及多位黨內同志，決定開除她黨籍。

其實4年前《中時電子報》就曾披露鄭佩芬驚人家世背景，表示鄭佩芬由於民代的家族背景加上黨營媒體工作，讓她可得天獨厚地進出美國國會、兩度參加美國總統就職大典，後來又因為在女青年會、婦聯會裡擔任重要職務，使她也打入黨官夫人的生活圈，並能了解在深宮中神祕的蔣家秘辛。

擁有成功大學中文系、美國聖若望大學歷史碩士畢業高學歷的她，堪稱是婦女界菁英代表，更由於她與蔣家關係密切，成為台灣政壇許多要事的直接參與者，因此總是能在節目上看她緩緩道出許多外界不為人知的政要高層內幕。

連李敖也對鄭佩芬相當尊敬。鄭佩芬曾多次在節目中與李敖針鋒相對，而她之所以能和李敖對摃不被酸，就是憑著這點「你的資料都是從歷史檔案中找來的，我說的都是自己親身經歷」。

(中時電子報)