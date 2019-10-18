根據澳洲廣播公司（ABC）昨天播出的調查報導，澳洲每年有數以千計退休或不合格賽馬遭非人道方式屠宰，屠體則外銷供人類或動物食用。

澳洲明天將舉行全球最高獎金的雪梨「聖母峰盃」（Everest Cup）賽馬會，數週後則輪到享盛譽的「墨爾本盃」（Melbourne Cup）上場。ABC的報導此時無疑給澳洲高人氣、高利潤的賽馬業投下震撼彈。

澳洲法律並不禁止屠宰賽馬。根據報導，澳洲每年約有8500匹賽馬「退休」。業界堅稱，其中不到1%的馬匹被送往屠宰場，而包括新南威爾斯等省份更要求所有退休賽馬獲安置。然而，專業為動物行為和福利的雪梨大學（University of Sydney）教授麥格理威（Paul McGreevy）指出，每年約有4000匹馬「消失」。

麥格理威表示，事關以「工業規模」銷毀動物，且動物在過程中受苦，「我不認為業界有人能辯駁」。

賽馬保護聯盟（Coalition for the Protection of Racehorses）指出，他們已監視某座位於昆士蘭省布里斯本市（Brisbane）北部的屠宰場兩年。根據觀察，每個月約有500匹馬命喪此處。

聯盟成員切羅托（Elio Celotto）表示：「這座屠宰場殺馬供人食用。」根據切羅托的說法，馬肉被外銷至日本和歐洲數國，大買主包括俄羅斯。

聯盟在屠宰場秘密拍攝的影片顯示，被宰以前，馬匹往往遭工作人員毆打施虐。

ABC比對遭屠宰馬匹體內微晶片和其他身分標記，以及業界線上官方資源「澳洲種馬名冊」（Australian Stud Book）。結果顯示，在22天內，就有約300匹賽馬遭屠宰，而牠們生前贏得的獎金總計近500萬澳元（約新台幣1億451萬元）。

昆士蘭省賽馬部部長辛克利夫（Stirling Hinchliffe）表示，他對相關資訊感到震驚，今天已派視察員到屠宰場進行了解，並將調查馬匹受虐情事。

依現有規範，種馬退休時，其所有人應告知澳洲賽馬公會（Racing Australia）後續處置規劃，但根據公會發布的聲明，一旦種馬退出業界，沒有法律機制可追蹤所有人變更情形。為解決此問題，公會正推動「全國馬匹追溯登錄系統」（National Horse Traceability Register），未來也可循此系統追蹤馬匹所在地。

昆士蘭職業賽馬騎師傑西爾（Laura Cheshire）在ABC報導畫面中驚見曾和自己合作一年半的賽馬「停戰」（War Ends）遭屠宰。鵲雪說，過程讓她噁心、痛哭流涕，她為生前辛苦受訓的馬兒「不得好死」感到不值。

(中央社)