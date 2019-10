根據澳洲廣播公司(ABC)昨天播出的調查報導,澳洲每年有數以千計退休或不合格賽馬遭非人道方式屠宰,屠體則外銷供人類或動物食用。

澳洲明天將舉行全球最高獎金的雪梨「聖母峰盃」(Everest Cup)賽馬會,數週後則輪到享盛譽的「墨爾本盃」(Melbourne Cup)上場。ABC的報導此時無疑給澳洲高人氣、高利潤的賽馬業投下震撼彈。

澳洲法律並不禁止屠宰賽馬。根據報導,澳洲每年約有8500匹賽馬「退休」。業界堅稱,其中不到1%的馬匹被送往屠宰場,而包括新南威爾斯等省份更要求所有退休賽馬獲安置。然而,專業為動物行為和福利的雪梨大學(University of Sydney)教授麥格理威(Paul McGreevy)指出,每年約有4000匹馬「消失」。

麥格理威表示,事關以「工業規模」銷毀動物,且動物在過程中受苦,「我不認為業界有人能辯駁」。

賽馬保護聯盟(Coalition for the Protection of Racehorses)指出,他們已監視某座位於昆士蘭省布里斯本市(Brisbane)北部的屠宰場兩年。根據觀察,每個月約有500匹馬命喪此處。

聯盟成員切羅托(Elio Celotto)表示:「這座屠宰場殺馬供人食用。」根據切羅托的說法,馬肉被外銷至日本和歐洲數國,大買主包括俄羅斯。

聯盟在屠宰場秘密拍攝的影片顯示,被宰以前,馬匹往往遭工作人員毆打施虐。

ABC比對遭屠宰馬匹體內微晶片和其他身分標記,以及業界線上官方資源「澳洲種馬名冊」(Australian Stud Book)。結果顯示,在22天內,就有約300匹賽馬遭屠宰,而牠們生前贏得的獎金總計近500萬澳元(約新台幣1億451萬元)。

昆士蘭省賽馬部部長辛克利夫(Stirling Hinchliffe)表示,他對相關資訊感到震驚,今天已派視察員到屠宰場進行了解,並將調查馬匹受虐情事。

依現有規範,種馬退休時,其所有人應告知澳洲賽馬公會(Racing Australia)後續處置規劃,但根據公會發布的聲明,一旦種馬退出業界,沒有法律機制可追蹤所有人變更情形。為解決此問題,公會正推動「全國馬匹追溯登錄系統」(National Horse Traceability Register),未來也可循此系統追蹤馬匹所在地。

昆士蘭職業賽馬騎師傑西爾(Laura Cheshire)在ABC報導畫面中驚見曾和自己合作一年半的賽馬「停戰」(War Ends)遭屠宰。鵲雪說,過程讓她噁心、痛哭流涕,她為生前辛苦受訓的馬兒「不得好死」感到不值。

(中央社)