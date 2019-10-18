前總統陳水扁今在「新勇哥物語」表示，立法院長蘇嘉全僅管否認為了力推侄子、立委蘇震清進入不分區安全名單，導致中執會流會，但其背後隱藏2022年屏東縣長派系之爭才是問題癥結。

扁表示，2016年高雄市長選舉黨內初選，陳菊市長「唯一支持」同為新系的嫡系劉世芳，並沒有承諾誰出線就支持誰。非新系的陳其邁縱使黨內初選勝出，也沒有在第一時間獲得菊姐的力挺，而選擇選前北上擔任總統府秘書長。陳其邁選戰初期可以說孤軍奮戰，很少得到市府團隊的奧援，聽說是陳其邁不願承諾當選後市府小內隔不能更動。有時一味派系考量真會害人不淺。

他說，蘇震清因屏東立委選區劃分席次減少ㄧ席，以致無法在選區尋求連任，為了角逐2022年屏東縣長黨內初選，特別爭取不分區立委並列入安全名單。蘇震清點名總統、行政院長、總統府秘書長、民進黨主席卓榮泰等人，都曾承諾將他列不分區立委名單，卓主席甚至保證在10名內的安全名單，若黨中央推翻承諾，會脫黨參選。蘇嘉全說，相信卓榮泰會有大智慧處理。

扁指出，三任立委蘇震清早就有意參選2022年潘孟安任滿的屏東縣長。同選區的現任立委，隸屬於新潮流系的鍾佳濱也有意爭取。蘇震清退出初選，成全鍾佳濱尋求連任區域立委，改爭取不分區立委安全名單，並獲得黨內三巨頭、四巨頭的首肯甚至拍胸腑保證，如今傳出生變，難怪蘇嘉全與蘇震清叔姪會反彈。

扁表示，政治不講究誠信太多了。2016年大選前，蔡總統候選人二次允諾蘇煥智出任內政部長，後來又答應給吳澤成，因為某派系反對，最後在宣布前2個小時跑出人還在美國的葉俊榮。

(中時 )