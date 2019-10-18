去年創辦的「金馬電影大師課」以超強師資陣容與貼近實務的課程大獲好評，今年金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局再度合作，由金馬執委會主席李安領軍，率眾國際影人透過本屆大師課，把跨國製作與好萊塢經驗帶入現場。

在李安授課的項目「視覺效果」中，他將與兩度贏得奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎的比爾威斯坦霍佛（Bill Westenhofer），藉兩人最新合作的《雙子殺手》為例，從數位模型、真人與數位演員互動場景設置、真人表演動態捕捉，到最終透過動畫與渲染技術，完整揭露讓數位人類栩栩如生的具體過程，解析3D、120幀超高規格的幕後工作與美學企圖。

星級師資陣容還有坎城影展金棕櫚名導是枝裕和、金馬獎及金曲獎雙料得主《賽德克．巴萊》配樂家何國杰、《追殺比爾》美術大師種田陽平、以《影》開啟電影新色域的台灣調光大師曲思義、推動亞洲劇集躍上國際的HBO Asia原創製作部資深副總裁甘蕙茵，以及日本影帝永瀨正敏等人。

永瀨正敏不但是金馬電影大師課師資，也擔任本屆金馬獎決選評審。（金馬提供）

當中永瀨正敏亦擔任第56屆金馬獎決選評審，他表示：「這次能接到如此寶貴的邀約，我感到無上的光榮。身為一個電影從業人員，以及一個影迷，我很期待與這些入圍作品的相會，同時我也會做好當一個評審的責任。」

另李安今晚和威爾史密斯（Will Smith）搭乘私人飛機來台，準備宣傳《雙子殺手》，約晚上9點抵達松山機場，接著21日晚間6點，將在美麗華1樓廣場舉行台北首映會及紅毯。

(中時 )