民進黨立委蘇震清傳出若未列不分區安全名單，不排除違紀參選，18日民進黨主席卓榮泰表示， 黨中央不受任何威脅；蘇震清為此發出聲明稿強調，沒有威脅意思，也願意為造成誤解道歉，只是向捍衛自己清白。

聲明稿全文如下

敬愛的卓主席：

今早主席認為我威脅黨中央，對於主席的誤解，我願向主席表達歉意。政治人物的聲譽清白就如同他的生命，近一年來，我不斷遭受特定人的抹黑，請主席理解政治人物奮力維持清譽的情緒，我向主席報告，我對自己的清白有信心，絕對經得起司法的檢驗，但我需要的是一個公平公正程序。

昨天只是還原當時主席三次的親口承諾，以及府院黨因應高屏選區席次縮減，決定缺額由不分區席次來彌補的協調過程。基於黨的團結，我主動接受協調，退出初選。

我理解主席希望提出的名單經得起考驗，主席處理黨務竭心盡力兄弟我更是敬佩，我也已向主席報告，本人願以更高標準來對面黨內的質疑，主動請求廉政會立案調查，希望遏止這種惡質抹黑的文化，主席做為黨的領導者，必會秉持過去一視同仁的態度，以公正透明提名機制，對待所有從政黨員。

蘇震清敬上

2019年10月18日

(中時 )