國民黨總統參選人韓國瑜已確定選前不訪美，將把心力放在台灣。國民黨立委許毓仁則透露，美方出5道考題給韓國瑜。

許毓仁接受中央社訪問時表示，國慶日前夕他和韓國瑜國政顧問團成員等人赴美參加「美台國防工業會議」，美方表示樂見韓國瑜訪美，並提早準備一張考卷給韓陣營。該考卷有5道考題：若韓國瑜當選總統，未來台灣經濟是否將過度依賴中國大陸；韓如何證明比蔡英文總統更會處理兩岸關係；若中國大陸要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力；對於中國大陸可能介入台灣2020大選的看法，以及如何應對；是否繼續配合美方對台軍購政策。

知情人士表示，其實韓國瑜本人傾向訪美，韓陣營內則對訪美意見分歧，蘇起等幕僚反對訪美的原因，不外乎就是擔心韓國瑜準備不足失分，以及行程安排的規格存在未知數，恐對選情沒有正面幫助，不如留在國內勤走基層，擴大支持。

(中時電子報)