明年即將接任馬來西亞首相的人民公正黨主席安華，日前接受ETtoday新聞雲執行董事，同時也是《慧眼看天下》主持人黃寶慧的獨家專訪。他強調馬國歡迎來自台灣和大陸的投資，包括支持大陸的「一帶一路」倡議，他也希望在高科技領域和台灣合作。至於香港現況，有抗爭背景的他認為北京政府對香港的持續抗爭相當包容。

安華與主持人黃寶慧自拍留念。（黃寶慧提供）

「準首相」安華首度接受台灣媒體專訪，談及大陸在經濟上對馬來西亞很重要，而且明白表示「一帶一路」倡議對兩國都有利，所以他會支持，大陸投資的「東海岸鐵路計畫」因為是前政府的計畫，所以需要檢視一些原本的協議，不帶任何偏見。

他也提到雖然馬來西亞跟大陸有外交關係，但馬來西亞歡迎世界各個經濟體，包括台灣的貿易團與投資，尤其在人工智慧及物聯網等領域，馬來西亞應該和台灣充分合作。

至於香港問題，安華認為北京政府對於香港的持續的抗爭相當包容，對某些議題也有部分正面回應，也讓大家覺得某些需求算是合理，他強烈反對使用任何形式的暴力，但合法的意見表達應該要能受到包容。

馬哈地和安華曾是首相和副首相，安華一度被視為馬哈地的接班人，兩人卻因處理亞洲金融危機立場不同而決裂，並被扣上不名譽的罪名，兩度入獄。直到去年馬哈地再次出馬競選，為了爭取黨派和選票合作，馬哈地和安華放下恩怨「一笑泯恩仇」。

專訪結束，安華不僅親切和主持人黃寶慧自拍，他還帶她參觀辦公室，包括他保存當時在獄中讀的書，還有穿過的拖鞋。安華特別介紹一幅中國水墨畫，解說畫中的竹子代表「堅毅」，並且用簡單的中文，對採訪團成員說謝謝。安華更當面邀請黃寶慧，2020年再來馬來西亞到首相府專訪，完整的專訪內容將於19日晚間九點《慧眼看天下》播出。

(中時 )