新航以波音787-10 Dreamliner夢幻客機飛台灣。圖：新航提供

繼今年1月1日以波音787-10 Dreamliner夢幻客機首航台灣，成為第一家在台灣飛航此機型的航空公司之後，新加坡航空自10月10日起，每日兩班往返台北與新加坡的航班皆以波音787-10Dreamliner執飛。波音787-10上配備新航最新的區域航班客艙座椅，具有36個商務艙座位與301個經濟艙座位，共可搭乘337位旅客。兩班皆以787-10營運後，每日載客量與去年相較可增加18％。

為歡慶以最新機型及客艙產品服務台灣市場，自2019年10月18日起至2019年11月30日止，新航推出「搭乘夢幻客機展開夢想旅程」網路活動。於活動網站參與線上遊戲，並將夢想中的旅遊目的地圖片分享在個人Facebook頁面上就可參加抽獎，獎項包含任選航點商務艙雙人來回機票、經濟艙雙人來回機票及新航獎勵計劃KrisFlyer三萬哩等眾多大獎。新航夢想旅程活動網址： www.siaevent2019.com。

此外，新航也自即日起至2019年11月15日止同步推出購票優惠，搭乘新航全新波音787-10Dreamliner夢幻客機從台北出發，於世界第一的新加坡樟宜機場轉機前往熱門航點，實現夢想中的旅程。這波優惠票價包括前往新加坡僅8,228元起、歐洲20,778元起、澳洲17,848元起、馬爾地夫27,468元起、斯里蘭卡19,458元起、南非17,888元起。

新航KrisFlyer會員於新航官網singaporeair.com購買由台灣出發的機票，搭乘新航或勝安航空前往全球超過90個目的地，即可賺取雙倍哩程。活動期間新加入KrisFlyer新航獎勵計劃，在申請會員時輸入優惠代碼「FLYSQ787」，還可獲贈新會員紅利哩程500哩。

多活動相關資訊，可造訪singaporeair.com或www.siaevent2019.com。

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