電影《叱咤風雲》近期展開一系列短片「叱咤瘋特搜」曝光，接連露出演員拍戲私底下的畫面，18日釋出的短片中，主演群曹佑寧、范逸臣、高英軒在片場曬日光浴、拍雜誌等「不務正業」的畫面笑翻網友。

曹佑寧認為與范逸臣合作後有打破對他的印象，他說：「范哥平常感覺是活在自己的世界，他有時候很安靜，可能是在思考一些演出的方法，但有時候又突然搞笑，可能是天生的幽默感，是隱藏版的綜藝一哥。」

在電影中，曹佑寧、范逸臣、高英軒3人分別代表3個個性完全不同的賽車手，在戲裡有競爭、友誼，也有傳承的意義，曹佑寧認為自己的角色與導演陳奕先有些相似處，且他觀察到劇中每個角色都與導演的親身經歷有關，因此他除了會積極觀察每個角色外，也會觀察導演的動作、表情並採納到自己的表演中。

范逸臣也對曹佑寧的表現印象深刻，范表示：「雖然是第一次跟小曹合作，但我們彼此互動很自然，有時候也會像戲裡角色的概念去指導他。我也會觀察他的表演，不論是對角色的塑造、或是情緒戲，個人覺得滿有可期待性，張力也是很足夠的。」

(中時 )