民政局長柯慶忠、原民局長羅美菁、中和區長賴俊達今（18日）特地前往探視，盼紋面國寶林智妹早日康復。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

民政局長柯慶忠、原民局長羅美菁、中和區長賴俊達今（18日）特地前往探視，盼紋面國寶林智妹早日康復。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

民政局長柯慶忠、原民局長羅美菁、中和區長賴俊達今（18日）特地前往探視，盼紋面國寶林智妹早日康復。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

民政局長柯慶忠、原民局長羅美菁、中和區長賴俊達今（18日）特地前往探視，盼紋面國寶林智妹早日康復。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

全台僅存賽德克族紋面國寶林智妹現居住於新北市中和區，日前不慎跌傷骨折，民政局長柯慶忠、原民局長羅美菁、中和區長賴俊達今（18日）特地前往探視，盼她早日康復。

賽德克族紋面代表傳統文化價值，同時具有美觀、避邪等功能。賽德克族男子必須獵得敵首，或者通過狩獵考驗後，才可以紋面；女子則是必須在織布技巧和耕作技術受到長老肯定後，才能在臉部刺上紋面。但隨著時代變遷，紋面文化已被主流文化大量取代消失。

今年9月苗栗泰雅族紋面國寶柯菊蘭過世，再度引發大家對紋面國寶的關注，照顧國寶林智妹女士生活起居的女兒林朝花表示，母親5歲時於額頭上紋上圖騰，15歲時續將圖騰紋於臉頰左右側，日軍統治時將其額頭紋面去除，但今依稀可看出額頭上留下之痕跡，雖然現齡已高達百歲，個性開朗，偶而還會哼哼歌。

民政局長柯慶忠、原民局長羅美菁、中和區長賴俊達代表市長致贈國寶象徵健康、長壽之鶴額、補品，及禮金20000元，讓國寶阿嬤購買生活所需。

柯慶忠表示，紋面文化是台灣原住民的重要的傳統表徵，具傳統性、文化性及典範性。這次探視除代表市長關心紋面國寶林智妹女士的身體狀況，同時了解實際需求，請公所盡力提供協助，表達對紋面國寶的重視和關懷。

(中時 )