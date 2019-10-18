韓國濟州一處靈修冥想修煉機構中發現了一名57歲男子的屍身，當時大體已經有大面積的腐爛，傳出陣陣的屍臭味，但令人匪夷所思的是，每天都會有人來幫大體擦拭，灌食糖水，讓人不得不與煉屍、巫術多做聯想。

韓媒報導，死者生前才入住該機構不到三天，9月初時，死者家人就已聯繫不上他。察覺有異的妻子到機構要見丈夫都遭到拒絕。 後來妻子就報了警， 10月15日警方下午到該機構蒐查，果真在一個蚊帳中發現死者屍體。警方表示，當時機構工作人員要求警察出示搜查令，更曾拒絕配合蒐查。

警方表示，打開該機構門的瞬間，屍體腐臭味道就一湧而出，57歲的死者赫然在蚊帳中，警方同事也搜索了其他地方，但都未有發現其他屍體。

相驗後，警確定他死於一個月多月之前，不過到現在為止並沒有發現死者有特別的犯罪嫌疑，不過明確的死因還要等毒物檢測結果出來後才能得知。

(中時電子報)