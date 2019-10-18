韓國歌手李知恩（IU）15歲懷抱著歌手的夢想出道，推出首張迷你專輯《Lost and Found》，以獨特的曲風及唱腔開始嶄露頭角，相繼發行的專輯《Growing Up》和《IU...IM》，而2010年的專輯《Real》中的主打歌〈好日子〉獲得的音樂榜佳績，更將她的音樂事業推至第一個高峰，之後的專輯《Real+》和《Last Fantasy》均受到廣大的迴響，也讓IU在韓國流行音樂界中確立了不容小覷的地位。

已連續幾年都在冬天跟台灣粉絲相見的IU，這一次特別選擇台北場做為2019海外巡迴演唱會的起點，雖然台北的冬天相較韓國來得溫暖許多，可每一次相會，粉絲滿滿的熱情，總是讓IU印象深刻。

《 2019 IU Tour Concert <> in Taipei 》 2019 IU台北演唱會，將在11月30日晚上7點及12月1日星期日下午4點於國立體育大學綜合體育館舉辦，這連續兩天的約會，粉絲們千萬別錯過了。

IU海報及相關資訊。（佳音娛樂）

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